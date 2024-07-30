Трамп разнес в пух и прах сделку между США и Россией

«Ну и когда же они собираются обнародовать подробности обмена заключенными с Россией? Сколько людей мы получим по обмену? Мы платим им наличными? Дают ли они нам наличные (пожалуйста, снимите этот вопрос, потому что я уверен, что ответ нет)? Мы освобождаем убийц, киллеров или бандитов? Просто любопытно, потому что мы никогда не заключаем хороших сделок, ни в чем, но особенно в обмене заложниками. Наши «переговорщики» всегда позорят нас», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он напомнил, что за время своего президентства вернул много заключенных, но никогда за это не платил: «Я вернул многих заложников и не дал стране-противнику ничего – и никогда никаких денег. Поступать так – плохой прецедент на будущее. Так и должно быть, иначе ситуация будет становиться все хуже и хуже. Они вымогают у Соединенных Штатов Америки деньги. Они называют обмен «сложным» – это для того, чтобы никто не мог понять, насколько все плохо».

Ранее советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в рамках сделки не было ни обмена деньгами, ни ослабления санкций.