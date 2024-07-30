«Зиря» победила и вышла в 3-й раунд Лиги конференций

«Зиря» после разгромной победы со счетом 4:0 в домашнем матче со словацкой «Дунайска Стреда» в ответной игре тоже одержала победу – 2:1. Общий счет – 6:1 в пользу команды Рашада Садыхова.

Азербайджан будет представлен двумя клубами в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

В сегодняшней игре счет на 25-й минуте открыл футболист «Зиря» Рафаэль Уциг. Словаки восстановили равновесие на 40-й минуте голом Алекса Мендеса.

Но решающее слово осталось за «Зиря». На 57-й минуте за фол последней надежды был удален футболист хозяев Ромарик Япи, и Гисмят Алыев реализовал 11-метровый.

«Зиря» в 3-м раунде сыграет с хорватским «Осиеком». Хорваты уверенно прошли эстонскую «Левадию», победив с общим счетом 6:1.

«Зиря» 8 августа должна сыграть в Хорватии, а 15 августа – в Баку.

Напомним, в четверг также в 3-й раунд Лиги конференций вышел «Сабах», который встретится на этой стадии с «Сент-Патрикс Атлетиком» из Ирландии.