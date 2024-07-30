Байден благодарит Эрдогана

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Согласно сообщению Управления по коммуникациям администрации президента Турции, Эрдоган и Байден обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, проблему Газы, обмен заключенными в Турции, региональные и глобальные события.

Президент Турции отметил, что Анкара сделала все возможное для улучшения отношений между Турцией и США во всех областях и будет продолжать это делать.

Байден поблагодарил Эрдогана за его усилия по беспрепятственной реализации сделки по обмену заключенными между западными странами и Россией.