Вучич жестко высказался о скандале на Олимпиаде

Карини решила сдаться на 46-й секунде поединка. После первого удара у нее сместилась защита подбородка, второй пришелся уже на подбородок, и кровь залила шорты, пишет The Guardian.

Президент Сербии Александар Вучич заявил о «безумии» в мире после победы провалившей гендерный тест алжирской боксерши Иман Хелиф над итальянкой Анджелой Карини в 1/8 финала Олимпиады в Париже.

«Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума», — цитирует Вучича РИА Новости.

После объявления победителя в поединке итальянка отказалась жать Хелиф руку. Она несколько раз подчеркнула несправедливость ситуации и расплакалась посреди ринга.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что провалившие гендерный тест атлеты не должны выступать в женских соревнованиях.

Хелиф дала комментарий СМИ: «Я здесь ради золота. Я буду бороться с любым, я буду бороться со всеми».

Специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин и девочек Реем Алсалем выразила свою обеспокоенность произошедшим: «Анджела Карини справедливо последовала своим инстинктам и отдала предпочтение своей физической безопасности, но она и другие спортсменки не должны были подвергаться такому физическому и психологическому насилию по признаку пола».

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф и Линь Юйтин (Тайвань) во время чемпионата мира в Индии из‑за несоответствия критериям допуска. В результате гендерного теста было доказано, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы. Международный олимпийский комитет (МОК) в 2024 году допустил их к женским соревнованиям. Хелиф не является трансгендером, но имеет нарушение полового развития (DSD), из-за которого некоторые женщины имеют XY-хромосомы и уровень тестостерона в крови, характерный для мужчин, сообщал Reuters.