Самолет с освобожденными заключенными в Кельне

Самолет, в котором находятся российские политзаключенные, освобожденные в рамках обмена между Россией и Западом, приземлился в аэропорту Кельна.

Издание «Bild на русском» передает, что самолет приземлился в 22:37 по местному времени.

Канцлер Германии Олаф Шольц прервал свой отпуск и отправился в аэропорт Кельна на правительственном лайнере.