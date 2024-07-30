Хуситы обещают военный ответ Израилю

Лидер йеменских хуситов Абдельмалек аль-Хуси пообещал военный ответ Израилю на убийство одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании.

«Необходимо дать военный ответ на эти вопиющие преступления, которые являются эскалацией ситуации со стороны израильского врага», - приводит агентство ЭФЭ выдержку из обращения аль-Хуси.

По его словам, страны антиизраильского альянса, так называемой «Оси сопротивления», сходятся во мнении о необходимости ответных действий. При этом он не стал вдаваться в подробности, какими могут быть эти действия.

Исмаил Хания был убит рано утром в среду в Тегеране. ХАМАС обвинил в нападении израильтян. Израиль пока не взял на себя ответственность за убийство.