ЦАХАЛ рассказал, что происходило в ночь убийства Хании

ВВС Израиля вечером 30 июля нанесли точечный авиаудар по Бейруту для ликвидации одного из командиров «Хезболлы» Фуада Шукра, других израильских ракет или беспилотников в небе над Ближним Востоком той ночью не было. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Заявление прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об обстоятельствах гибели в Тегеране одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании, о которой было объявлено рано утром 31 июля.

«Мы нанесли удар во вторник вечером в Ливане и ликвидировали там прицельным авиаударом Фуада Шукра. Хочу подчеркнуть: других авиаударов не было. Никаких израильских ракет или БПЛА над всем Ближним Востоком той ночью. Это все, что я могу сказать», - отметил Хагари.

«Хочу добавить… В последние годы Иран создавал террористическую инфраструктуру для переброски иранских взрывных устройств на израильскую территорию для террористических атак. Мы продолжим решительно бороться с иранским терроризмом», - добавил израильский военный.