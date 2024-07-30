В Крыму взрывы: что происходит

В Крыму в ночь на 2 августа прогремели взрывы в нескольких районах. Громко было в Севастополе и Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе, сообщают украинские издания.

В то же время представитель «администрации» Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что в районе города идет работа сил и средств противовоздушной обороны. Позже он написал в своем Telegram-канале, что якобы были сбиты несколько воздушных целей.