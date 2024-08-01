Байден и Харрис ждут освобожденных американцев
Самолет с освобожденными американцами летит в США, где его встретят президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на Белый дом.
Встреча должна состояться за полчаса до полуночи по местному времени (это половина шестого утра в Европе) на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, где базируется президентский борт и где часто встречают иностранных гостей.
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