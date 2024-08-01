Пезешкиан дал Джаваду Зарифу высокую должность

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил экс-главу МИД Мохаммада Джавада Зарифа вице-президентом страны по стратегическим вопросам, сообщает агентство ЭФЭ.

«Его лидерские качества и знания стратегических вопросов помогут претворить в жизнь инициативы президента», - говорится в заявлении Пезешкиана.

ЭФЭ отмечает, что Зариф во время предвыборной кампании активно поддерживал кандидатуру Пезешкиана в президенты.

Зариф был главой МИД Ирана с 2013 по 2021 год. В частности, он курировал переговоры по иранской ядерной проблеме с «шестеркой» международных посредников.