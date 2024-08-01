Отдел информации 03:18

Прошло почти двое суток после гибели в Тегеране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. По одной из версий, Хания и его личный телохранитель, которые находились под усиленной охраной в гостевом доме Корпуса стражей исламской революции, погибли в результате авиаудара. Однако однозначной информации о том, как именно была осуществлена эта операция, до сих пор нет… Между тем, как утверждает The New York Times, глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания мог погибнуть в результате взрыва бомбы, заложенной в его резиденции в Тегеране около двух месяцев назад. По словам ее источников, взрывное устройство было активировано дистанционно после появления Хании в его комнате. В результате взрыва были выбиты несколько окон и обрушилась часть наружной стены, свидетельствуют сделанные газетой на месте инцидента фотографии.

По данным NYT, подготовка операции по убийству главы политбюро ХАМАС планировалась в течение несколько месяцев и включала тщательное наблюдение за его тегеранской резиденцией. Газета также утверждает, что причиненный зданию ущерб соответствует повреждениям, которые могли быть получены в результате подрыва взрывного устройства, а не ракетного удара. Несколько американских чиновников считают, что за убийство Хании несет ответственность Израиль, сообщили источники. Сотрудники израильской разведки также якобы проинформировали США и правительства других западных стран о деталях операции сразу после ее проведения. В то же время, согласно сообщениям израильских СМИ, глава правительства Биньямин Нетаньяху попросил депутатов и министров не комментировать произошедшее в Иране и по возможности хранить молчание. А через несколько часов, выступая в Кнессете, премьер-министр подал личный пример, рассказав депутатам о последних успешных действиях Израиля против лидеров ХАМАСа и «Хезболлы», но ни словом не упомянув убийство Исмаила Хании.

Таким образом, вопрос о том, откуда был нанесен ракетный удар по гостевому дому КСИР, приобретает принципиальный характер. Если спальню Хании поразила ракета, то какого типа самолет ее выпустил? Находился ли этот самолет в воздушном пространстве Ирана, или ракета была выпущена с территории третьей страны? И была ли это вообще ракета «воздух-земля»? А может в окно гостевого особняка КСИР угодила граната РПГ, выпущенная из окна соседнего дома? Или в комнате, где спал Исмаил Хания, как утверждает New York Times, была приведена в действие мина, заложенная еще до прибытия высокого палестинского гостя? Ответов на эти вопросы все еще нет, детали диверсии против политического лидера ХАМАС окутаны завесой секретности, а экспертам из-за отсутствия зацепок трудно выдвинуть сколько-нибудь реальную версию произошедшего. Как уже говорилось, наиболее правдоподобная на данный момент версия заключается в том, что Хания был убит одной или несколькими ракетами, выпущенными с истребителей ВВС Израиля F-35 Adir. Но если это так, то система ПВО Ирана «проспала» самолеты противника, поскольку для нанесения ракетного удара по цели, расположенной в центре Тегерана, израильские F-35 должны были углубиться в воздушное пространство Ирана, как минимум, на 200 километров.

Напомним, что многоэшелонированная система противовоздушной обороны Ирана включает российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 ПМУ-2 «Фаворит», «Тор-М1», радиолокационные комплексы «Автобаза», «Резонанс-Н» и «Небо-СВУ», а также ЗРК «Бавар-373», разработанный местной военной промышленностью и, по утверждению иранцев, не уступающий российским С-400 «Триумф». Кроме того, компоненты системы противовоздушной обороны ИРИ дополняют несколько многоцелевых и сверхманевренных истребителей Су-35 поколения 4++, приобретенных Ираном у России. В свою очередь, истребители F-35 Adir ВВС Израиля, согласно информации из открытых источников, оснащены аэробаллистическими ракетами класса «воздух-земля» Elbit Rampage, являющимися самыми дальнобойными в мире ракетами этого типа. Их вес вместе с боевой частью составляет 580 килограммов, а максимальная дальность поражения цели – 200 километров. Из чего следует, что в ночь на среду атакующая группа израильских F-35, преодолев незамеченной системы ПВО Иордании и Ирака, углубилась в воздушное пространство Ирана, как минимум, на 220 километров и только потом выпустила ракеты. Заметим, что этот маршрут летчики ВВС Израиля неоднократно и совершенно открыто отрабатывали на учениях с одной целью - научиться внезапно уничтожать с воздуха в любое время и по собственном выбору любые объекты на территории Ирана. Именно для этого Израиль приобрел у США в последние годы пятьдесят самолетов «Адиров», дополненных самыми продвинутыми израильскими стелс-технологиям, а также одобрил покупку еще двадцати пяти F-35, которые обойдутся еврейскому государству в три миллиарда долларов.

Отметим, что в разное время в зарубежных СМИ публиковалась информация о разведывательных миссиях истребителей F-35 в воздушном пространстве Ирана. Так, в 2018 году кувейтская газета Al-Jarida писала, что два израильских «Адира» проникли в Иран, пролетев над воздушным пространством Сирии и Ирака, и при полном бездействии иранской системы ПВО совершили разведывательные полеты над районами Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз. Еще одна информация об аналогичном рейде ВВС Израиля была опубликована в 2023 году. И, наконец, в апреле 2024 года, в ответ на израильский авиаудар по Дамаску, в результате которого были убиты девять высших офицеров КСИР, включая бригадного генерала Мохаммада Резу Захеди, Иран нанес по Израилю массированный ракетно-дроновый удар. Как известно, реакция израильских ВВС была ограниченный, но весьма болезненной - был поражен радар базы ПВО, охранявший небо над иранским ядерным центром в Натанзе. О том, как была проведена эта операция, ни в иранских, ни в израильских СМИ не сообщалось. Но из источников в Иерусалиме стало известно, что израильтяне применили все ту же сверхзвуковую высокоточную ракету Elbit Rampage. Другими словами, вновь возникает предположение, что и на сей раз истребителям F-35 удалось проникнуть незамеченными в воздушное пространство Ирана.