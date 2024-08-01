Израильские истребители прорвали оборону Ирана? новые подробности
Прошло почти двое суток после гибели в Тегеране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. По одной из версий, Хания и его личный телохранитель, которые находились под усиленной охраной в гостевом доме Корпуса стражей исламской революции, погибли в результате авиаудара. Однако однозначной информации о том, как именно была осуществлена эта операция, до сих пор нет…
Между тем, как утверждает The New York Times, глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания мог погибнуть в результате взрыва бомбы, заложенной в его резиденции в Тегеране около двух месяцев назад.
По словам ее источников, взрывное устройство было активировано дистанционно после появления Хании в его комнате. В результате взрыва были выбиты несколько окон и обрушилась часть наружной стены, свидетельствуют сделанные газетой на месте инцидента фотографии.
По данным NYT, подготовка операции по убийству главы политбюро ХАМАС планировалась в течение несколько месяцев и включала тщательное наблюдение за его тегеранской резиденцией. Газета также утверждает, что причиненный зданию ущерб соответствует повреждениям, которые могли быть получены в результате подрыва взрывного устройства, а не ракетного удара.
Несколько американских чиновников считают, что за убийство Хании несет ответственность Израиль, сообщили источники. Сотрудники израильской разведки также якобы проинформировали США и правительства других западных стран о деталях операции сразу после ее проведения.
В то же время, согласно сообщениям израильских СМИ, глава правительства Биньямин Нетаньяху попросил депутатов и министров не комментировать произошедшее в Иране и по возможности хранить молчание. А через несколько часов, выступая в Кнессете, премьер-министр подал личный пример, рассказав депутатам о последних успешных действиях Израиля против лидеров ХАМАСа и «Хезболлы», но ни словом не упомянув убийство Исмаила Хании.
Таким образом, вопрос о том, откуда был нанесен ракетный удар по гостевому дому КСИР, приобретает принципиальный характер. Если спальню Хании поразила ракета, то какого типа самолет ее выпустил? Находился ли этот самолет в воздушном пространстве Ирана, или ракета была выпущена с территории третьей страны? И была ли это вообще ракета «воздух-земля»? А может в окно гостевого особняка КСИР угодила граната РПГ, выпущенная из окна соседнего дома? Или в комнате, где спал Исмаил Хания, как утверждает New York Times, была приведена в действие мина, заложенная еще до прибытия высокого палестинского гостя?
Ответов на эти вопросы все еще нет, детали диверсии против политического лидера ХАМАС окутаны завесой секретности, а экспертам из-за отсутствия зацепок трудно выдвинуть сколько-нибудь реальную версию произошедшего.
Как уже говорилось, наиболее правдоподобная на данный момент версия заключается в том, что Хания был убит одной или несколькими ракетами, выпущенными с истребителей ВВС Израиля F-35 Adir.
Но если это так, то система ПВО Ирана «проспала» самолеты противника, поскольку для нанесения ракетного удара по цели, расположенной в центре Тегерана, израильские F-35 должны были углубиться в воздушное пространство Ирана, как минимум, на 200 километров.
Напомним, что многоэшелонированная система противовоздушной обороны Ирана включает российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 ПМУ-2 «Фаворит», «Тор-М1», радиолокационные комплексы «Автобаза», «Резонанс-Н» и «Небо-СВУ», а также ЗРК «Бавар-373», разработанный местной военной промышленностью и, по утверждению иранцев, не уступающий российским С-400 «Триумф».
Кроме того, компоненты системы противовоздушной обороны ИРИ дополняют несколько многоцелевых и сверхманевренных истребителей Су-35 поколения 4++, приобретенных Ираном у России.
В свою очередь, истребители F-35 Adir ВВС Израиля, согласно информации из открытых источников, оснащены аэробаллистическими ракетами класса «воздух-земля» Elbit Rampage, являющимися самыми дальнобойными в мире ракетами этого типа. Их вес вместе с боевой частью составляет 580 килограммов, а максимальная дальность поражения цели – 200 километров.
Из чего следует, что в ночь на среду атакующая группа израильских F-35, преодолев незамеченной системы ПВО Иордании и Ирака, углубилась в воздушное пространство Ирана, как минимум, на 220 километров и только потом выпустила ракеты.
Заметим, что этот маршрут летчики ВВС Израиля неоднократно и совершенно открыто отрабатывали на учениях с одной целью - научиться внезапно уничтожать с воздуха в любое время и по собственном выбору любые объекты на территории Ирана. Именно для этого Израиль приобрел у США в последние годы пятьдесят самолетов «Адиров», дополненных самыми продвинутыми израильскими стелс-технологиям, а также одобрил покупку еще двадцати пяти F-35, которые обойдутся еврейскому государству в три миллиарда долларов.
Отметим, что в разное время в зарубежных СМИ публиковалась информация о разведывательных миссиях истребителей F-35 в воздушном пространстве Ирана. Так, в 2018 году кувейтская газета Al-Jarida писала, что два израильских «Адира» проникли в Иран, пролетев над воздушным пространством Сирии и Ирака, и при полном бездействии иранской системы ПВО совершили разведывательные полеты над районами Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз.
Еще одна информация об аналогичном рейде ВВС Израиля была опубликована в 2023 году.
И, наконец, в апреле 2024 года, в ответ на израильский авиаудар по Дамаску, в результате которого были убиты девять высших офицеров КСИР, включая бригадного генерала Мохаммада Резу Захеди, Иран нанес по Израилю массированный ракетно-дроновый удар.
Как известно, реакция израильских ВВС была ограниченный, но весьма болезненной - был поражен радар базы ПВО, охранявший небо над иранским ядерным центром в Натанзе.
О том, как была проведена эта операция, ни в иранских, ни в израильских СМИ не сообщалось. Но из источников в Иерусалиме стало известно, что израильтяне применили все ту же сверхзвуковую высокоточную ракету Elbit Rampage. Другими словами, вновь возникает предположение, что и на сей раз истребителям F-35 удалось проникнуть незамеченными в воздушное пространство Ирана.
Долгие годы считалось, что главным препятствием для массированной атаки израильских ВВС на Иран является расстояние, составляющее между крайними точками государственных границ Ирана и Израиля, примерно, полторы тысячи километров. Тогда как по техническим характеристикам радиус действия истребителя F-35 с использованием «эффекта невидимости» не превышает 1.390 километров. Но это, если лететь исключительно по прямой. В ходе же боевых операций или секретных миссий, когда на первый план выходит фактор внезапности и используются запутанные, «рваные» маршруты на малых, а порой и ничтожно малых высотах со сложным профилем и огибаниями рельефа местности, горючего в баках самолетов хватает, максимум, на 700-800 километров.
Словом, самостоятельно добраться до целей на территории Ирана «Адиры» не в силах. Чтобы исправить ситуацию, ВВС Израиля долго отрабатывали дозаправку в воздухе атакующих групп истребителей от огромных американских самолетов-танкеров KC-707 и самых новых KC-46A.
Однако тут у израильских ВВС возникла другая проблема – скрыть от средств технической разведки иранцев и их союзников факт дозаправки от огромных «летающих бензоколонок» где-нибудь над Ираком или Средиземным морем представлялось задачей, практически, неосуществимой.
Тогда каким же образом израильские F-35 смогли незаметно для ПВО Ирана преодолеть это препятствие? Ответа на этот вопрос пока нет.
Авторитетное американское издание Military Watch уже через несколько часов после атаки на Тегеран предположило, что Израиль, возможно, «разработал способ использования внешних топливных баков «Адиров», которые перед приближением к воздушному пространству противника обычно сбрасывают для восстановления профиля скрытности».
По мнению обозревателя Military Watch, группа израильских истребителей, атаковавших Тегеран, скорее всего, могла быть своевременно обнаружена еще на подлете, благодаря имеющейся в системы ПВО Ирана радиолокационной станции «Резонанс-НЕ» российского производства. В статье указывается, что эти станции «ранее считались способными обнаруживать F-35 в режиме полной скрытности».
«Однако, хотя «Резонанс-НЭ» способен отслеживать малозаметные истребители, по-прежнему неясно, может ли он обмениваться данными о наведении с системами ПВО Ирана? – задается вопросом Military Watch. - И насколько хорошо интегрирована иранская противовоздушная оборона, чтобы в полной мере использовать данные этого слежения?»