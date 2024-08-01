Новая армия против ГРУ наш комментарий

Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az

Украинские военные и разведчики умеют в неожиданные ходы и в работу на перспективу. Даже если война с Москвой будет в том или ином виде «заморожена», украинцы готовятся ее продолжить в несколько необычной сфере – в сфере частных военных компаний.

Именно этим только и можно объяснить появившийся в Киеве законопроект о международных оборонных компаниях, МОК и намерения в ближайшее время создать «Государственную службу Украины по делам международных оборонных компаний», подчинив ее Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Украина подходит к вопросу более основательно и профессионально, готовясь к серьезному противостоянию на «незаметных фронтах» с Москвой – схватке российских «вагнеров» с украинскими ЧВК, которое в ближайшее время развернется на просторах Африки

ЧВК «Вагнер» при главном своем композиторе, Евгении Пригожине, было крайне успешным бизнес-проектом, хотя, нужно сказать, порой излишне разрекламированным в российских и зарубежных медиа. Впрочем, секрет успешности «Вагнера» заключался еще и в том, что во многом это был симбиоз классических наемников, которые существовали и раньше – и чистого бизнеса на зарубежных активах, которые с помощью этих самых наемников удалось Кремлю, по выражению первого российского лица, «цап-царапнуть».

Месторождения золота и драгоценных камней, транспортные компании, горно-обогатительные комбинаты, лесопилки и прочее – команда Пригожина гребла все под себя и как не в себя. И – тщательно маскировала свои приобретения. Настолько, что все концы пригожинских активов российское ФСБ и следователи из военной разведки Генштаба РФ не могут найти до сих пор, хотя подвергли интенсивным допросам оставшееся в живых после чисток руководство «Вагнера», бывших близкими к Пригожину и Вагнеру.

А уж они-то допрашивать умеют. Справедливости ради нужно отметить, что особых успехов в поисках «золота Пригожина» не достигли ни американская и не французская разведки, что напоминают историю с «золотом КПСС» и более раннюю со «счетами немецкой НСДАП».

А новые российские ЧВК полны желания повторить успех своих предшественников везде, куда укажет на карте российский президент – от Ливии до Центральноафриканской республики, от Мали до Нигера

Но – я несколько ушла в сторону от темы. Но смену цинично слитому российским руководством «Вагнеру» идет «Российский Африканский корпус», проект российской военной разведки и генералитета, представленного замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым, который сумел без проблем вывернуться из нынешних чисток генералитета.

И они полны желания повторить успех своих предшественников везде, куда укажет на карте российский президент – от Ливии до Центральноафриканской республики, от Мали до Нигера. А там дальше – кто знает.

И Киев считает своей миссией, не побоюсь этого слова – цивилизационной, этого не допустить, для чего и создает собственные ЧВК.

Почему Евкуров?

Достоверно известно, что украинские отряды уже действуют подобным образом в Судане. Глухими отголосками доходит информация, что они уже в Ливии и нацелились на Сахель. По сути, структура противостояния российским наемникам в Африке Киевом уже создана.

И, что заслуживает всяческого уважения, сейчас вводится в правовое поле, получая четкое законодательное оформление – а значит, и статус, и правовые гарантии от лица украинского государства. В отличие, кстати, от России, где ЧВК и их бойцы до сих пор находятся вне правового поля, де-факто и де-юре оставаясь просто «пушечным мясом», судьба которого, случись что, зависит от воли начальства компенсируем ранение или не компенсируем, выкупим из плена не выкупим. А то и вовсе присвоим статус «ихтамнета», которых даже в статистику официальных потерь не включают.

Украина подходит к вопросу более основательно и профессионально, готовясь к серьезному противостоянию на «незаметных фронтах» с Москвой – схватке российских «вагнеров» с украинскими ЧВК, которое в ближайшее время развернется на просторах Африки. А возможно – не только на них.