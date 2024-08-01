Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 03:37

Украинские военные и разведчики умеют в неожиданные ходы и в работу на перспективу. Даже если война с Москвой будет в том или ином виде «заморожена», украинцы готовятся ее продолжить в несколько необычной сфере – в сфере частных военных компаний. Именно этим только и можно объяснить появившийся в Киеве законопроект о международных оборонных компаниях, МОК и намерения в ближайшее время создать «Государственную службу Украины по делам международных оборонных компаний», подчинив ее Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

ЧВК «Вагнер» при главном своем композиторе, Евгении Пригожине, было крайне успешным бизнес-проектом, хотя, нужно сказать, порой излишне разрекламированным в российских и зарубежных медиа. Впрочем, секрет успешности «Вагнера» заключался еще и в том, что во многом это был симбиоз классических наемников, которые существовали и раньше – и чистого бизнеса на зарубежных активах, которые с помощью этих самых наемников удалось Кремлю, по выражению первого российского лица, «цап-царапнуть». Месторождения золота и драгоценных камней, транспортные компании, горно-обогатительные комбинаты, лесопилки и прочее – команда Пригожина гребла все под себя и как не в себя. И – тщательно маскировала свои приобретения. Настолько, что все концы пригожинских активов российское ФСБ и следователи из военной разведки Генштаба РФ не могут найти до сих пор, хотя подвергли интенсивным допросам оставшееся в живых после чисток руководство «Вагнера», бывших близкими к Пригожину и Вагнеру. А уж они-то допрашивать умеют. Справедливости ради нужно отметить, что особых успехов в поисках «золота Пригожина» не достигли ни американская и не французская разведки, что напоминают историю с «золотом КПСС» и более раннюю со «счетами немецкой НСДАП».

Но – я несколько ушла в сторону от темы. Но смену цинично слитому российским руководством «Вагнеру» идет «Российский Африканский корпус», проект российской военной разведки и генералитета, представленного замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым, который сумел без проблем вывернуться из нынешних чисток генералитета. И они полны желания повторить успех своих предшественников везде, куда укажет на карте российский президент – от Ливии до Центральноафриканской республики, от Мали до Нигера. А там дальше – кто знает. И Киев считает своей миссией, не побоюсь этого слова – цивилизационной, этого не допустить, для чего и создает собственные ЧВК.