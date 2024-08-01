Леонид Швец, автор haqqin.az 03:50

Важнейшее и редкое в силу своей позитивности событие, обмен заключенными между Россией и рядом западных стран при активном посредничестве Турции, следует поставить в точный контекст, чтобы понять его истинное значение. Прежде всего, это, конечно, замечательная новость, поскольку на свободе оказались люди, которых в России и Беларуси ожидали чудовищные тюремные сроки, а немец Рико Кригер до недавнего помилования «по случаю» и вовсе был приговорен к смерти. Собственно, смерть наверняка бы унесла и кого-то из других заключенных. Например, известно об очень плохом состоянии здоровья Владимира Кара-Мурзы, которого российские спецслужбы дважды притравливали, а затем суд назначил ему 25 лет колонии строгого режима, что не оставляло шансов выжить.

В этой связи нельзя не вспомнить о трагической судьбе Алексея Навального. Очевидно, его показательная гибель ускорила усилия западной стороны по освобождению заключенных и подтолкнула ее к большей сговорчивости. Своей смертью Алексей напоследок послужил спасению других людей, но убит он был, похоже, именно для того, чтобы оказать давление на переговорах: «вы же не хотите, чтобы за ним последовали другие?» Это в то же время тревожная новость, поскольку создан прецедент, когда в Россию героем возвращается киллер из спецслужб – Вадим Красиков, «исполнивший» в Германии чеченского оппозиционера Зелимхана Хангошвили. Засылаемые в другие страны убийцы, охотящиеся на противников режима, и прочие диверсанты могут отныне действовать более дерзко: о них позаботятся и вытащат. Во всяком случае, пример Красикова будет работать на эту надежду. Среди оценок происшедшего звучат и оптимистичные голоса: дескать, видите, Кремль вполне договороспособен, и обмен может означать сигнал к тому, что Москва готова к постепенной нормализации отношений. Для такого оптимизма нет никаких оснований.