Запад и Россия. Разрядка? Нет, разрыв главная тема
Важнейшее и редкое в силу своей позитивности событие, обмен заключенными между Россией и рядом западных стран при активном посредничестве Турции, следует поставить в точный контекст, чтобы понять его истинное значение.
Прежде всего, это, конечно, замечательная новость, поскольку на свободе оказались люди, которых в России и Беларуси ожидали чудовищные тюремные сроки, а немец Рико Кригер до недавнего помилования «по случаю» и вовсе был приговорен к смерти. Собственно, смерть наверняка бы унесла и кого-то из других заключенных. Например, известно об очень плохом состоянии здоровья Владимира Кара-Мурзы, которого российские спецслужбы дважды притравливали, а затем суд назначил ему 25 лет колонии строгого режима, что не оставляло шансов выжить.
В этой связи нельзя не вспомнить о трагической судьбе Алексея Навального. Очевидно, его показательная гибель ускорила усилия западной стороны по освобождению заключенных и подтолкнула ее к большей сговорчивости. Своей смертью Алексей напоследок послужил спасению других людей, но убит он был, похоже, именно для того, чтобы оказать давление на переговорах: «вы же не хотите, чтобы за ним последовали другие?»
Это в то же время тревожная новость, поскольку создан прецедент, когда в Россию героем возвращается киллер из спецслужб – Вадим Красиков, «исполнивший» в Германии чеченского оппозиционера Зелимхана Хангошвили. Засылаемые в другие страны убийцы, охотящиеся на противников режима, и прочие диверсанты могут отныне действовать более дерзко: о них позаботятся и вытащат. Во всяком случае, пример Красикова будет работать на эту надежду.
Среди оценок происшедшего звучат и оптимистичные голоса: дескать, видите, Кремль вполне договороспособен, и обмен может означать сигнал к тому, что Москва готова к постепенной нормализации отношений. Для такого оптимизма нет никаких оснований.
Безусловно, прагматичные контакты на том уровне, который позволяет проводить подобные обменные операции, остаются, но остается неизменным и курс России на превращение конфронтации с Западом в базовое основание своей внешней и внутренней политики. Недаром выданы в буквальном и переносном смысле «иностранные агенты»: как граждане западных стран, так и представители «пятой колонны», работавшие якобы внутри РФ в интересах враждебных внешних сил.
И это означает вовсе не начало какой-то разрядки, а совсем наоборот, обозначение растущей цивилизационной пропасти. Россия ставит на конвейер практику набегов на Запад, сопровождающихся убийствами, взрывами и поджогами, аресты под надуманными предлогами иностранных граждан и собственных за малейший намек на нелояльность, с последующим обменом по произвольному курсу.
Государство с ядерным оружием, торгующее заложниками, – эдакий гордый образ сопротивления ненавистной глобализации по западным либерально-демократическим шаблонам. Когда Федор Тютчев писал про «особенную стать» России, он подразумевал нечто другое, возвышенно-высокое, но неразумные потомки наполнили эти слова именно таким, убийственным смыслом: «чтоб боялись». И именно с такой Россией отныне приходится и еще долго придется иметь дело остальному миру.