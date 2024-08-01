В Турции заблокировали Instagram

Доступ к Instagram заблокирован утром в пятницу в Турции по решению Совета по технологиям и коммуникациям. Причины и продолжительность блокировки на сайте ведомства не называются.

Газета Birgün пишет, что такое решение было принято в связи с блокировкой Instagram соболезнований в связи с убийством в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Это решение осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По данным телеканала CNBC-e, совет по технологиям вправе использовать свои полномочия для ограничения работы соцсетей, однако его решение в течение 24-48 часов должно быть утверждено судебными инстанциями. Ожидается, что вердикт в отношении Instagram будет вынесен судом Анкары в течение дня 2 августа.

В настоящее время доступ к популярному в Турции ресурсу недоступен с компьютеров и мобильных устройств. Многие пользователи пытаются получить доступ к Instagram через VPN и другие альтернативные варианты.