Пять человек умерли от отравления в Азербайджане

В июле 2024 года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра поступили 74 человека с отравлением.

Согласно сообщению центра, из них 32 отравились лекарствами, 22 - уксусной кислотой, двое - химическими веществами, двое - фосфорорганическими соединениями, один - пищевыми продуктами.

Также семь человек поступили в отделение с аллергическими реакциями, двое - с анафилаксией, 6 человек ужалили змеи.

В сообщении говорится, что пять человек (4 - мужчины, 1 - женщина) скончались от отравления уксусной кислотой.