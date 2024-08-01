Минобороны Армении опровергло сообщение о назначении «экс-командующего армией» сепаратистов в Карабахе советником главы оборонного ведомства Армении Сурена Папикяна.

«Человек может поступить на службу в ВС только при наличии гражданства Армении», – отметили в министерстве.