Минобороны Армении опровергает обновлено 13:12
Минобороны Армении опровергло сообщение о назначении «экс-командующего армией» сепаратистов в Карабахе советником главы оборонного ведомства Армении Сурена Папикяна.
«Человек может поступить на службу в ВС только при наличии гражданства Армении», – отметили в министерстве.
*** 10:30
«Экс-командующий армией» бывшего сепаратистского режима в Карабахе Камо Варданян назначен советником министра обороны Армении, утверждают армянские СМИ.
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