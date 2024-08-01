Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 11:03

В начале этого года в статье «Ресторан Керимова заложили, взяли кредит и распилили… Как Центробанк не заметил аферу?», повествовалось о том, как Центробанк Азербайджана, кредитуя посредством рефинансирования банков сомнительных субъектов, создает условия при которых лишаются имущества азербайджанские предприниматели. Одной из жертв этого рэкета стал владелец бакинского ресторана «Метрополь» Низами Керимов... Напомним, что «Метрополь» был заложен по сговору заемщика и его делового партнера, но без ведома… самого владельца ресторана. В результате, Керимову грозит «отжатие» его собственности из-за невозврата банковского кредита, к которому он не имеет никакого отношения.

Мало того, Керимов не может даже ознакомиться с документами, по которым на него оформлен злосчастный кредит. И если полгода назад Низами Керимов считал, что его ресторан является объектом залога только по одному кредиту, то сейчас выясняется, что несколько банков, по сути, пустили собственность Керимова по кругу. Вкратце, история этого банковского рэкета такова: в 2010 году Низами Керимов купил у строительной компании Aqana Servis за 4,5 миллиона манатов нежилое помещение, в котором открыл ресторан «Метрополь». И лишь недавно узнал, что, оказывается, Валех Алиев, директор компании Aqana Servis, еще в 2013 году незаконным путем оформил на свое имя купчую на это же помещение, правда, по цене в 14 раз (!!) меньшей – всего за 337 тысяч манатов. В том же году Валех Алиев вместе со своим родственником и партнером Азадом Нагиевым заложили принадлежащее Низами Керимову помещение, получив в ОАО Premium Bank и ОАО «Deka-Bank» по описанной выше схеме и по смехотворной ставке 6,25 процента кредит на общую сумму 5 миллионов манатов (по 2,5 миллиона манатов в каждом банке). А до этого сами же банки получили у Центробанка кредиты на те же 2,5 миллиона манатов каждый под 5,25 процента под залог одного и того же ресторана «Метрополь». При этом руководство Premium Bank и О «Deka-Bank» ничуть не смутил тот факт, что предмет залога куплен всего за 337 тысяч манатов, что в 7,5 раза меньше объема полученного кредита.

Почему же в главном финансовом и контрольном органе не заметили эти очевидные факты? Откуда такая синхронность при рефинансировании двух банков, которые, в свою очередь, прокредитовали двух аффилированных граждан под залог одного и того же имущества, принадлежащего третьему лицу – ничего не ведавшему Низами Керимову? В итоге, сложилась, поистине, сюрреалистическая картина: Центробанк страны, примерно, в одно и то же время принимает в качестве залога одно и то же имущество по кредитам двух разных банков, которые, в свою очередь, выдали двум гражданам, не имеющим адекватных доходов, кредиты на 2,5 миллиона манатов каждый, причем по смешной процентной ставке. Добавим к сказанному, что за два месяца до окончания срока выплаты кредитов Алиев и Нагиев вдруг перестали платить проценты. Знаете, какие меры приняли к неплательщикам Premium Bank и Deka-Bank? Они… продлили Алиеву и Нагиеву срок выплаты, снизив при этом процентную ставку до 4,7 процента. А Центробанк синхронно снизил этим банкам ставку до 3,7 процента. Редкостная лояльность в отношении заемщиков вызывает множество вопросов, ибо изначально кредит был оформлен, как… потребительский. Представляете, потребительский кредит на 2,5 миллиона манатов! А его цель, сформулированная как «удовлетворение финансовых потребностей», подпадает под любой кредитный договор. Да и саму формулировку («для обеспечения оборотными средствами») банкиры при составлении кредитных договоров используют только в тех случаях, когда легальная цель данного кредита отсутствует, как таковая. А может существовала и цель нелегальная - прикарманить недвижимость Керимова, заложенную без его ведома по двум кредитам?

То, что выданный кредит изначально не был здоровым (на юридическом языке – недействительным, фиктивным), подтверждает не только отсутствие цели. Главное, что он был выдан с грубейшими нарушениями действовавших на тот период «Правил выдачи кредитов банками», утвержденных Центробанком Азербайджана в 2008 году. По которым банк должен был точно определить цель и источник возврата кредита, а также учесть репутацию и платежеспособность заемщика, которому надлежало предоставить документ о своих доходах, а банку, в свою очередь - провести осмотр объекта, который он берет в залог, и оформить все это в форме отчета. Кроме того, вплоть до возврата кредита, банк был обязан мониторить финансовое состояние заемщика и зафиксировать весь этот комплекс в форме кредитного досье. Разумеется, ничего подобного сделано не было. Не случайно, в последующих судебных процессах банки упорно отказывались предоставить это самое кредитное досье. Тем временем, продолжаются и даже в отдельных случаях завершены судебные процессы по этому скандальному делу. Как правило, суды удовлетворяли законные требования Керимова, имущество которого пытались отобрать столь беспардонным образом.

Так, Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Азада Нагиева и Валеха Алиева за многочисленные аферы с недвижимостью к лишению свободы на двенадцать лет (впоследствии Бакинский апелляционный суд, проявив беспрецедентный гуманизм, снизил этот срок до девяти лет). По требованию Низами Керимова, суд ликвидировал права собственности Валеха Алиева на недвижимость. Однако, Бакинский административный суд под председательством судьи Миминат Гаджибековой почему-то не торопится ликвидировать ипотеку на эту недвижимость, хотя судебная власть уже ликвидировала право собственности Алиева и исключила объект из реестра недвижимости. При этом в Ясамальском районном суде под председательством судьи Айшан Султановой-Мамедовой уже идет процесс, в котором Центробанк, Premium Bank, а также находящийся на стадии ликвидации Deka-Bank требуют обратить взыскание на объект Керимова. Банки мотивируют свои действия тем, что, хоть Валех Алиев и не был собственником, однако они, будучи добросовестными ипотекодержателями, об этом, якобы, не знали. Впрочем, желанием доказывать свою добросовестность они явно не горят, наотрез отказываясь предоставлять потерпевшей стороне кредитное досье. Странная позиция! Ведь если, как заявляют банкиры, все документы составлены добросовестно, почему бы не представить их суду и Керимову?