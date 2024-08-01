Как сообщает haqqin.az, в ходе процесса адвокат Нифталиева, Али Адыгезалов, выступил с несколькими ходатайствами. Он заявил, что одним из виновников ареста его подзащитного является председатель правления ATABank Даянат Гулиев: «Прошу суд обеспечить допрос Даяната Гулиева. Одним из виновников этого дела также является бывший начальник Генерального штаба Наджмеддин Садыков. Между ним и ныне покойным министром налогов Фазилем Мамедовым была достигнута договоренность о выдаче кредита. Хотя мы представили следственные материалы по этому поводу, Садыков не был допрошен. Прошу вызвать его в суд и допросить».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего старшего офицера Управления внутренней безопасности, а также Управления образования и научных исследований Министерства обороны Захида Нифталиева ( известный в чиновничьих кругах под псведонимом «Шляпа Захид» - прим.авт. ). Он обвиняется в присвоении госсредств в крупном размере.

Адвокат также отметил, что кассир ATABank Барат Гейдаров заявил на следствии, что выдал Нифталиеву из кассы 24 миллиона манатов. Защитник попросил допросить этого человека в суде. Затем адвокат сообщил, что его подзащитный хочет ознакомиться со следственными материалами. Государственный обвинитель же заявил, что материалы, представленные следственным органом, обоснованы, и раскритиковал поданные ходатайства.

После короткого совещания судейская коллегия огласила решение. Было объявлено, что на текущем этапе ходатайства остаются без рассмотрения и могут быть рассмотрены на следующем этапе.

На процессе представитель ATABank предъявил Нифталиеву гражданский иск на 24 миллиона 234 тысячи манатов. Иск был принят к производству. Судья заявил, что, если предъявленные обвинения будут доказаны в суде, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 17 лет. Однако возмещение причиненного ущерба может быть принято как смягчающее обстоятельство.

Затем гособвинитель огласил обвинительное заключение. Захид Нифталиев не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям и сообщил суду о своем желании ознакомиться с материалами уголовного дела.

Судебный процесс продолжится 25 сентября.

Напомним, Захид Нифталиев был арестован некоторое время назад по обвинению во взяточничестве. По приговору Тертерского военного суда ему было назначено условное наказание, и он был освобожден. Но впоследствии арестован Главным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ).

В ходе следствия Гянджинский апелляционный суд удовлетворил протест прокуратуры по приговору Тертерского военного суда. Нифталиев был признан виновным в должностном подлоге и крупном взяточничестве и приговорен к 8 с половиной годам лишения свободы. Кроме того, Нифталиев по делу, рассматриваемому в настоящее время в суде, открыл на свое имя подставную компанию и умышленно не исполнил судебное решение о кредите в 42 миллиона манатов, полученном в ATABank.