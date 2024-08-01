Фидан встретился с новым лидером ХАМАС
Министерство иностранных дел Турции назвало Халида Машааля исполняющим обязанности главы политического бюро ХАМАС после гибели Исмаила Хании, сообщают турецкие СМИ.
«Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в столице Катара Дохе с исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС Халедом Машаалем и выразил ему соболезнования (в связи с гибелью Хании)», - сказано в сообщении МИД Турции.
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