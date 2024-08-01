Шольц о тяжелом моральном выборе

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг вечером лично встретил в аэропорту самолет с освобожденными из России заключенными, отстаивая решение обменять осужденного убийцу Вадима Красикова. О встрече в аэропорту Кельна-Бонна сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Частный самолет с 13 освобожденными заключенными приземлился поздно вечером в четверг. Чтобы встретить их, канцлер прервала свой летний отпуск.

Шольц отметил, что многие из заключенных опасались за свое здоровье и жизнь, поэтому важно, что «мы сделали возможным эту защиту для них здесь».

Комментируя обмен Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в Берлине чеченского командира Зелимхана Хангошвили, Шольц сказал, что это решение не было легким.

«Никому не было легко принять решение о депортации убийцы, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет тюрьмы», – сказал Шольц.

После встречи с освобожденными Шольц назвал обмен правильным решением: «И если у вас были какие-то сомнения, вы потеряете их после разговора с теми, кто сейчас на свободе».