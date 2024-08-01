Премьер Молдовы о реинтеграции Приднестровья

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан прокомментировал материал, опубликованный испанской газетой El Pais. В нем говорится, что правительство Молдовы якобы обратилось к некой консалтинговой компании, чтобы разработать план реинтеграции приднестровского региона. По информации издания, объединять Молдову будут «по примеру Германии». Речан опроверг эту информацию.

«Правительство не заключало контракт ни с одной консалтинговой компанией. Все, что делает правительство по отношению ко всем жителям Молдовы, в том числе Левобережья, прозрачно и все об этом знают. Правительство продолжит эти действие, которые призваны обеспечить жителям Левобережья качественные услуги и нормальные условия жизни. Повторяю, такого контракта и плана нет», - заявил молдавский премьер.