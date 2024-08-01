Контакты США и саудитов

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил министру иностранных дел Саудовской Аравии принцу Фейсалу бен Фархану Аль Сауду, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

В ходе разговора стороны рассмотрели последние события в регионе, а также подчеркнули важность снижения эскалации и достижения постоянного прекращения огня в секторе Газа.

Кроме того, в сообщении агентства отмечается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию в Судане.