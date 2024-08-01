Эрдоган пожаловался Байдену на Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что Израиль стремится распространить кризис, созданный в секторе Газа, на весь регион. Об их телефонном разговоре сообщила администрация президента Турции.

«Были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и США, проблема Газы, обмен заложниками в Турции, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что администрация Нетаньяху каждым своим шагом показывает, что не хочет прекращения огня и мира. Он отметил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании нанесло тяжелый удар усилиям по прекращению огня в Газе, и подчеркнул, что Израиль стремится распространить огонь в секторе Газа на весь регион», - отрывок из пресс-релиза администрации президента Турции.

Отмечается, что Эрдоган также заявил, что Турция «делает все возможное для улучшения турецко-американских отношений во всех областях и будет продолжать это делать впредь».

Байден, в свою очередь, поблагодарил Эрдогана за его усилия в вопросе обмена заложниками. Обмен прошел в четверг в аэропорту Анкары.