Отдел спорта 14:38

Для завоевания бронзовой медали Ушанги Кокаури нужно выиграть две схватки. Его первым соперником будет чемпион мира-2022 кубинец Энди Гранда. *** 14:08 Ушанги Кокаури проиграл действующему чемпиону мира из Кореи и будет биться за бронзу через утешительную сетку.

* * * 13:05 Ушанги Кокаури вышел в четвертьфинал Олимпиады!

В 1/8 финала он одержал победу «иппоном» над чемпионом Европы-2023 финном Мартти Пуумалайненом. В четвертьфинале Ушанги ждет кореец Минджонг Ким. *** 12:15 Сегодня на Олимпиаде в Париже в борьбу вступил последний дзюдоист из Азербайджана. Супертяжеловес Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) стартовал с досрочной победы над дважды призером Олимпиад бразильцем Рафаэлем Сильвой и вышел в 1/8 финала. Его следующим соперником будет финн Мартти Пуумалайнен.