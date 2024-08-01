Олимпиада: Ушанги Кокаури против кубинского чемпиона мира Шанс на медаль; фото, обновлено
Для завоевания бронзовой медали Ушанги Кокаури нужно выиграть две схватки.
Его первым соперником будет чемпион мира-2022 кубинец Энди Гранда.
*** 14:08
Ушанги Кокаури проиграл действующему чемпиону мира из Кореи и будет биться за бронзу через утешительную сетку.
* * * 13:05
Ушанги Кокаури вышел в четвертьфинал Олимпиады!
В 1/8 финала он одержал победу «иппоном» над чемпионом Европы-2023 финном Мартти Пуумалайненом.
В четвертьфинале Ушанги ждет кореец Минджонг Ким.
*** 12:15
Сегодня на Олимпиаде в Париже в борьбу вступил последний дзюдоист из Азербайджана.
Супертяжеловес Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) стартовал с досрочной победы над дважды призером Олимпиад бразильцем Рафаэлем Сильвой и вышел в 1/8 финала.
Его следующим соперником будет финн Мартти Пуумалайнен.
Напомним, азербайджанские дзюдоисты уже завоевали два золота на этой Олимпиаде. Награды в активе Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг).