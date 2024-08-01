Как сообщили в TƏBİB, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в 11:20 поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием на магистрали Баку – Сумгаит.

На место происшествия были направлены 8 бригад скорой медицинской помощи. Сотрудниками скорой помощи на месте происшествия была зафиксирована смерть одного человека до прибытия врачей.

Другие 18 пострадавших с различными степенями телесных повреждений были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи при Сумгаитском медицинском центре.

Двое пострадавших были помещены в реанимацию. Их состояние оценивается как тяжелое. Остальным пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.