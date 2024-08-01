Жуткое ДТП на трассе Баку – Сумгаит: есть погибший и раненые обновлено 12:39: видео
Как сообщили в TƏBİB, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в 11:20 поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием на магистрали Баку – Сумгаит.
На место происшествия были направлены 8 бригад скорой медицинской помощи. Сотрудниками скорой помощи на месте происшествия была зафиксирована смерть одного человека до прибытия врачей.
Другие 18 пострадавших с различными степенями телесных повреждений были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи при Сумгаитском медицинском центре.
Двое пострадавших были помещены в реанимацию. Их состояние оценивается как тяжелое. Остальным пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
*** 12:15
На дороге Баку – Сумгаит столкнулись два пассажирских автобуса, есть большое число пострадавших.
Инцидент произошел на 29-ом километре трассы Баку – Губа. Маршрутный автобус №42 столкнулся с другим автобусом. Сообщается, что пострадали более 10 человек.
August 2, 2024