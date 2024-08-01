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Ежегодно более 500 наших учащихся становятся кандидатами в национальную сборную и готовятся представлять нашу страну на международных предметных олимпиадах. Заместитель директора Института образования Фуад Гараев рассказал об успехах азербайджанских школьников на международных предметных олимпиадах и о том, как этого удается добиться. - Как вы оцениваете уровень подготовки и участия азербайджанских учащихся в международных предметных олимпиадах? По сравнению с предыдущими годами, какая тенденция отмечается в количестве учащихся, принимающих участие в олимпиадах и добившихся успеха? - Азербайджанские школьники участвуют в Международных научных олимпиадах с 1993 года. Создание в последние годы центра подготовки к международным олимпиадам, организация и проведение республиканских олимпиад в соответствии со стандартами международных научных олимпиад закономерно повысили интерес школьников к этой сфере и привели к увеличению вовлеченности учащихся. В настоящее время в центре подготовки к международным олимпиадам более 500 кандидатов в национальную сборную команду готовятся представлять нашу страну на международных олимпиадах по 5 различным предметам. Кроме того, к процессу присоединяются сотни учеников из различных лицеев и гимназий, а также те, кто готовится индивидуально.

- В каких олимпиадах официально участвует Азербайджан? Влияет ли участие на международных олимпиадах на поступление учащихся в вуз? - Азербайджанские школьники официально участвуют в различных международных престижных предметных олимпиадах, таких как: Европейская олимпиада по физике (EuPho), Международная олимпиада по физике (IPhO); Международная олимпиада по химии (ICHO), Международная Менделеевская олимпиада по химии (ИМХО), Международная олимпиада по биологии (IBO), Балканская математическая олимпиада (BМО), Европейская математическая олимпиада среди девочек (EGMO) и Международная математическая олимпиада (IМО), Европейская олимпиада по информатике среди девочек (EGOI), Международная олимпиада по информатике (IOI) и т.д. Нижеперечисленные олимпиады имеют хорошую репутацию, а полученные на них дипломы учитываются многими престижными университетами мира. - Каковы наши результаты на международных предметных олимпиадах за последние 5 лет? По каким предметам наши учащиеся добились наилучших результатов? - В целом, результаты азербайджанских школьников на международных предметных олимпиадах в последние годы удовлетворительные. Однако, как и в спортивных соревнованиях, результаты на предметных олимпиадах не всегда имеют тенденцию к росту. Поскольку результаты зависят от подготовленности учащихся, их научного потенциала, уровня сложности задач, представленных в этом году, психологической подготовки команды и многих других факторов. В 1993-2013 годах, за 20 лет, на международных предметных олимпиадах наши школьники завоевали в общей сложности 231 медаль, в том числе 25 золотых, 65 серебряных и 141 бронзовую. В 2014-2024 годах, то есть за 10 лет, наши учащиеся завоевали 470 медалей, в том числе 31 золотую, 133 серебряные и 306 бронзовых. Необходимо подчеркнуть, что с 2014 года был внедрен новый подход к организации и проведении предметных олимпиад, а также подготовке к международным олимпиадам. Как результат, количество полученных медалей за эти годы стало выше. Если смотреть статистику за последние 5 лет, на самых престижных международных олимпиадах азербайджанские школьники завоевали 5 золотых, 23 серебряных и 48 бронзовых медалей по математике, 6 серебряных и 28 бронзовых медалей по физике, 6 серебряных и 23 бронзовых медали по химии, 4 золотые, 12 серебряных, 27 бронзовых медалей по информатике и т.д. И это учитывая результаты самых престижных олимпиад по каждому предмету. Если подходить к процессу комплексно, то ежегодно к процессу подготовки к олимпиадам присоединяются сотни талантливых учащихся. Лишь небольшая их часть участвует на международных олимпиадах в составе национальной сборной, поскольку существуют ограничения по численности состава команды. Есть учащиеся, которые очень хорошо знают свои предметы, но не побеждают на республиканских олимпиадах или готовятся к международным олимпиадам, но не попадают в состав национальной сборной. Другими словами, при оценке олимпийского движения следует учитывать не только завоеванные медали, но и количество умных и талантливых молодых людей, развивающихся в ходе этого процесса, и ту пользу, которую они принесут обществу в будущем.

- Как организован процесс подготовки учащихся к олимпиадам в регионах? Какие шаги предпринимаются для стимулирования участия учащихся региональных школ в олимпиадах? - Процесс подготовки учащихся к олимпиадам осуществляется в Центрах подготовки к международным олимпиадам. В нашей стране с целью выявления учащихся, обладающих особыми способностями, проводятся различные конкурсы и олимпиады по разным предметам. Учащиеся, победившие в республиканских предметных олимпиадах, набираются в Центры подготовки к международным предметным олимпиадам в начале учебного года и в течение года участвуют в программе, разработанной специалистами. Ученики из Губы, Шеки, Гянджи, Сумгаита уже являются победителями республиканских научных олимпиад и одновременно представляют Азербайджан на международных олимпиадах по различным предметам. Так, победителем Международной олимпиады по физике стал школьник из Губы, победителями Балканской математической олимпиады – ученики из Шеки, Сумгаита, а в числе победителей олимпиад по информатике есть школьники из Гянджи.