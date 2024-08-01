Туареги сообщили об уничтожении десятков «вагнеровцев»

Повстанцы на севере Мали заявили об уничтожении ими с 25 по 27 июля 84 наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а также 47 солдат правительственной армии Мали. Об этом сообщает агентство AFP.

Еще около 30 человек, которые погибли или были тяжело ранены в боях с повстанцами из племен туарегов в окрестностях населенного пункта Тинзауатен, были транспортированы на вертолете в город Кидаль, следует из заявления альянса вооруженных группировок CSP-DPA от 1 августа.

В заявлении утверждается также, что повстанцам удалось захватить пять бронированных автомобилей, пять грузовиков и оружие. AFP указывает, что у его сотрудников не было возможности проверить достоверность этих сведений.

Ранее в российских Telegram-каналах была опубликована информация, подтверждающая, что российская ЧВК понесла потери в боях с боевиками из «Координационного движения Азавад» и «Аль-Каида в Сахеле», которые шли в окрестностях населенного пункта Тинзауатен в период с 22 по 27 июля.

28 июля Reuters, AFP и AP сообщили, что российские наемники из ЧВК «Вагнер» и союзные им правительственные войска Мали понесли серьезные потери на севере этой страны близ границы с Алжиром в бою с коалицией вооруженных группировок, где преобладают туареги.