Молдове не следует «играть» с историей, чтобы не «разделить судьбу Украины», заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова спикера молдавского парламента Игоря Гросу, который сказал, что голод в Молдове в послевоенные 1946–1947 годы необходимо признать геноцидом.

«На Украине путь от формализации «голодоморских сказок» в 2006 году в виде соответствующего закона до создания в 2014 году первого нацистского батальона, а впоследствии полка и бригады «Азов» занял менее 10 лет», — написал Медведев в соцсетях.

По его словам, все это «звенья одной цепи — фашизации страны и создания в обществе атмосферы ненависти»: «А все от «игр» с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне! Или Молдавия действительно хочет разделить судьбу Украины?»

По словам Медведева, от голода люди пострадали не только в Молдове, но и в РСФСР (в Поволжье, Западной Сибири, на Северном Кавказе), Украине и Беларуси.

Власти Молдовы ранее обвиняли Москву в желании устроить госпереворот в стране. Президент республики Майя Санду отмечала, что Россия вторглась в Украину с намерением «создать военный сухопутный коридор до Республики Молдова, что создало бы предпосылки для немедленной насильственной смены конституционного порядка и ликвидации нашей государственности».