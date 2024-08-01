ЕС потребовал объяснений от Венгрии

ЕС потребовал от Венгрии отреагировать на опасения, что решение Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке. Соответствующее письмо Венгрии направила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Йоханссон заявила в соцсети Х, что соглашается с беспокойством по безопасности для ЕС и направила Будапешту письмо с просьбой ответить на ряд вопросов до 19 августа.

«Россия – это угроза безопасности. Нам нужна большая, а не меньшая бдительность. Предоставление потенциальным российским шпионам и диверсантам легкого доступа к ЕС подорвет безопасность всех нас», – написала Йоханссон в соцсети X.

«Сегодня в письме я прошу венгерское правительство предоставить объяснения. Если их схема легкого доступа представляет риск, мы будем действовать», – добавила она.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – единственный лидер ЕС, который поддерживает тесные связи с Кремлем с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Он подписал в начале этого месяца указ о распространении программы ускоренной выдачи виз на восемь стран, включая Россию и Беларусь.