Между Турцией и Израилем разгорается скандал

Anadolu передает, что флаги на зданиях дипмиссий были приспущены до полумачты.

В посольстве Турции в Тель-Авиве и генеральном консульстве страны в Иерусалиме приспущены флаги в связи с однодневным национальным трауром, объявленным в Турции после убийства председателя Политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Министр иностранных дел Исраэль Кац в связи с этим пригласил для разъяснительной беседы заместителя посла Турции в Израиле. «Если представители посольства хотят оплакивать мегатеррориста Ханию – пусть возвращаются в Турцию и скорбят там вместе с Эрдоганом, который поддерживает террористическую организацию ХАМАС и поддерживает ее зверства», – написал Кац в своем официальном аккаунте в социальной сети Х.

«Для Государства Израиль неприемлемо выражение участия в трауре по убийце масштаба Исмаила Хании, который стоял во главе террористической организации ХАМАС, совершившей изнасилования и убийства 7 октября, и который возносил благодарственные молитвы и желал убийцам успеха, наблюдая за ужасающими кадрами резни на экране телевизора», – заявил Кац.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что сотрудники посольства Турции могут «полностью снять флаг и вернуться домой».