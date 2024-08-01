Трамп потерял $900 млн на фоне решения Харрис

Стоимость акций бывшего президента Дональда Трампа в его соцсети Truth Social упала на $900 миллионов после того, как вице-президент Камала Харрис начала свою предвыборную кампанию. Об этом сообщает CNN.

Как указывают журналисты, цена акций Trump Media & Technology Group -компании-владельца Truth Social - упала примерно на 23% с тех пор, как президент Джо Байден отказался идти на второй срок и поддержал избрание Харрис.

«До падения стоимость мажоритарной доли Трампа в компании составляла чуть более 4 миллиардов долларов, сейчас опустилась до $3,1 миллиарда», - выяснили медиа.

Также стоимость акций снизилась после последнего соцопроса, показавшего, что рейтинг Харрис начал расти.

«Это не единственная проблема Truth Social: в июне количество уникальных посетителей платформы упало на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - пишет CNN.