Впервые на Олимпиадах! Азербайджан стартовал в прыжках на батуте фото, обновлено 15:04
После первой части квалификации Сельджан Махсудова занимает 14-е место, опережая гимнасток из Бразилии и Египта.
*** 14:49
За первое выступление Сельджан получила оценку 42,950 балла и пока занимает 11-е место.
*** 14:44
Сегодня впервые в истории Олимпийских игр Азербайджан будет представлен в соревнованиях по прыжкам на батуте.
Право выступить на Олимпиаде завоевала 20-летняя Сельджан Махсудова.
16 участниц борются за выход в финальную восьмерку. Каждая спортсменка в квалификации имеет по две попытки.