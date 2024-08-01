За первое выступление Сельджан получила оценку 42,950 балла и пока занимает 11-е место.

После первой части квалификации Сельджан Махсудова занимает 14-е место, опережая гимнасток из Бразилии и Египта.

*** 14:44

Сегодня впервые в истории Олимпийских игр Азербайджан будет представлен в соревнованиях по прыжкам на батуте.

Право выступить на Олимпиаде завоевала 20-летняя Сельджан Махсудова.

16 участниц борются за выход в финальную восьмерку. Каждая спортсменка в квалификации имеет по две попытки.