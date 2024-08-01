Взрыв в Газахе: Пострадали сотрудники ANAMA

В результате взрыва противопехотной мины на территории Газахского района при исполнении служебных обязанностей военнослужащий государственной пограничной службы прапорщик Хаял Ахадли и сотрудник Агентства по разминированию (ANAMA) Афиг Мехдизаде получили травмы в области стопы. Инцидент произошел во время проведения процедуры разминирования.

Сотрудники агентства Эльчин Алекперов и Явер Мирзоев получили осколочные ранения.