Взрыв в Газахе: Пострадали сотрудники ANAMA
В результате взрыва противопехотной мины на территории Газахского района при исполнении служебных обязанностей военнослужащий государственной пограничной службы прапорщик Хаял Ахадли и сотрудник Агентства по разминированию (ANAMA) Афиг Мехдизаде получили травмы в области стопы. Инцидент произошел во время проведения процедуры разминирования.
Сотрудники агентства Эльчин Алекперов и Явер Мирзоев получили осколочные ранения.
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