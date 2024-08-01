США готовятся к нападению Ирана на Израиль

Администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается напасть на Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели, и готовится противодействовать этому, пишет издание Axios со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

Ожидается, что любое возмездие Ирана будет по той же схеме, что и их атака на Израиль 13 апреля, но потенциально более масштабной, и может также включать ливанскую "Хезболлу". Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла также пообещал ответить на израильский авиаудар по Бейруту во вторник, в результате которого погиб его главный военный советник.

Администрация Байдена обеспокоена тем, что может быть сложнее мобилизовать ту самую международную и региональную коалицию стран, которая защитила Израиль от предыдущей иранской атаки, поскольку убийство Хании происходит в контексте войны между Израилем и ХАМАС, которая вызвала резкие антиизраильские настроения во всем регионе.