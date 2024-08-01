Путин на связи

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ актуальные вопросы международной повестки. Профильными докладчиками выступили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«У нас сегодня несколько вопросов международной повестки, касающихся нашей страны, наших интересов, - заявил глава российского государства. - Докладчики, соответственно, министр иностранных дел и директор службы внешней разведки».