Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:06

Международные эксперты в сфере энергетики в настоящее время анализируют предложение заменить российский газ, транспортируемый через Украину, азербайджанским газом. В настоящее время эта возможность стала предметом оживленных переговоров. Центр глобальной энергетической политики при Колумбийском университете в США уделил данной теме значительное внимание. В анализе Центра говорится, что, хотя срок действия контракта на транзит российского газа через Украину в Европу, подписанного до войны, истекает уже в конце 2024 года, заменить его азербайджанским газом не так просто.

«Легко сказать – трудно сделать», — замечают аналитики Центра, подчеркивая, что все имеющиеся варианты сталкиваются с серьезными препятствиями или требуют значительных компромиссов для достижения цели. «Самое главное, что в краткосрочной перспективе у Азербайджана не будет достаточных дополнительных поставок для замены имеющихся объемов российского газа. «Нафтогаз» говорит о всего лишь 2 миллиардах кубометров из 14, которые ЕС получает по украинскому трубопроводу, хотя это может измениться в долгосрочной перспективе, если интерес покупателей достигнет уровня, который необходим для увеличения инвестиций», — отмечают аналитики. Как считают авторы доклада, доставка азербайджанского газа в Европу усилит роль Украины как ключевой транзитной страны для обеспечения европейской энергетической безопасности. Это позволит Киеву защитить свои отношения со Словакией и Австрией — двумя странами, наиболее зависимыми от поставок через Украину. В анализе Центра говорится, что, хотя Украина может отказаться от продления контракта с Россией, она также не хочет, чтобы транзитные газопроводы оставались пустыми. Дело в том, что полное прекращение транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему создаст угрозу безопасности поставок газа, поскольку, утратив свою транзитную роль, Украина, скорее всего, подвергнется сильнейшим ракетным атакам. Здесь следует отметить, что до сих пор украинская газотранспортная система в значительной степени избегала российских бомбежек, хотя газовая инфраструктура в целом и подвергалась обстрелам (вспомнить хотя бы апрель 2024 года, когда были уничтожены объекты в Западной Украине).

Американские аналитики также считают, что Баку, безусловно, выиграет от такой сделки. По их мнению, транспортируя газ в Европу через Украину, Азербайджан может укрепить свои позиции на европейском энергетическом рынке, а это — одна из долгосрочных стратегических целей Баку с момента подписания в июле 2022 года меморандума о взаимопонимании с ЕС. Также сделка укрепит политические связи Азербайджана с ЕС и Украиной, тем самым усилив его региональное влияние и принеся доходы. Сделка также увеличит значимость Азербайджана в глазах России. Однако в отчете подчеркивается, что для транспортировки азербайджанского газа через транзитные газопроводы Украины необходимо провести переговоры с Кремлем. Как считают авторы, позиция России на этих переговорах неоднозначна. Для российского правительства и «Газпрома» сделка менее выгодна по сравнению с продлением действующего транзитного соглашения (в настоящее время невыполнимого), но может помочь сохранить сокращающуюся долю рынка в Европе, обеспечив потоки газа в ЕС через украинскую ГТС после 2025 года. Маркировка некоторых газовых потоков как азербайджанских лучше, чем полное прекращение поставок по этому маршруту. Россия, не продвигая эту идею, также не выступает против нее, демонстрируя прагматичную позицию с учетом обстоятельств. Каким же образом и в каком виде азербайджанский газ может попасть в систему газопроводов Украины? Центр приводит три возможных варианта.

Вариант 1. Поставка из Азербайджана через Россию и затем Украину. Главным препятствием здесь является то, что транзит через нынешнюю зону конфликта может оказаться невозможным. Россия также вряд ли будет способствовать транзиту газа от альтернативного поставщика через свою территорию без получения значительных выгод, особенно если это снизит ее экспорт по трубопроводу. Она вполне может потребовать от Азербайджана транзитных платежей в рамках Евразийского экономического союза. Неясно, удовольствуется ли Россия такими платежами и будут ли потребители ЕС или азербайджанские производители платить за транзит и брать на себя связанный с этим риск. Вариант 2: Создание соглашений о свопах между российскими и азербайджанскими компаниями. Азербайджанский газ будет поставляться на российско-украинскую границу, в то время как российский газ будет отправляться в другое место. Вариант вполне реалистичный. Стоит отметить, что единственными новыми рынками, которые Азербайджан мог бы предложить России, являются его внутренний рынок и Турция (при условии замены азербайджанского экспорта, идущего через Южный газовый коридор). Вариант внутреннего рынка может быть проблематичным: маловероятно, что Россия согласится продавать свой газ по очень низким ценам, преобладающим в Азербайджане, или что Азербайджан будет платить европейские цены за 10-15 миллиардов кубометров в год — это означает, что необходимо будет разработать механизм компенсации. В качестве альтернативы российский газ мог бы отправляться в Турцию вместо азербайджанского. Эта схема будет напоминать контракт на поставку газа RosUkrEnergo 2004–2009 годов, когда «Газпром» продал газовую смесь неизвестного происхождения под видом «туркменского газа».

Вариант 3: Поставка азербайджанского газа через альтернативные трубопроводы. Азербайджан мог бы отправлять газ на запад через Южно-Кавказский трубопровод (SCP) мощностью 24 миллиарда и TANAP мощностью 17,5 миллиарда кубометров в Турции, а затем на север через болгарско-румынские коннекторы в Украину. Проблема с этим вариантом заключается в том, что Южный газовый коридор уже перегружен. Увеличение пропускной способности Южного газового коридора потребует от европейских потребителей обязательств на долгосрочную перспективу, поскольку без этого никто не будет вкладывать миллиарды долларов в расширение возможностей коридора. «Кроме того, даже если бы контракты были подписаны, для реализации расширения все равно потребовалось бы несколько лет и несколько миллиардов евро. Проще говоря, этого не произойдет к январю 2025 года», — отмечают аналитики Центра.