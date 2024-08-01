В МИД Израиля отправили запрос из-за «оружейной сделки Армении и Ирана»

«Из СМИ я узнал, — говорится в запросе, — что Иран и Армения заключили секретную сделку на поставку вооружений, в том числе беспилотников Shahed 136 и Shahed 129, а также ракетных комплексов наземного наведения. Сделка включает в себя сотрудничество в области разведки и создание в Армении иранских военных баз… Правительства Ирана и Армении прямо не отрицали заключения такой сделки, и в этом есть признаки одобрения того, что принято называть «ось зла». К сожалению, Армения играет в этом дуэте первую скрипку. Информация о сближении Армении с Ираном содержится также в отчете об антисемитизме Еврейского агентства и министерства по делам диаспоры. Ярким свидетельством этого стало участие премьер-министра Армении в инаугурации нового президента Ирана.

Сделка свидетельствует о негативных тенденциях в отношении Армении к Израилю (и Азербайджану). В связи с этим я хотел бы спросить: следит ли Израиль за изменениями в политике Армении? Есть ли основания опасаться, что эти изменения негативны? Действует ли Израиль по каким-то каналам после получения информации об оружейной сделке? Какова позиция Израиля относительно этих негативных изменений?»

Ранее базирующийся в Лондоне и Вашингтоне канал Iran International со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники в дипломатических кругах опубликовал информацию, что якобы Иран и Армения заключили секретную оружейную сделку на 500 миллионов долларов. Министерство иностранных дел Армении не подтвердило, но прямо и не опровергло сделку в ответе Iran International. «В настоящее время Армения диверсифицирует свои отношения в сфере безопасности в рамках международного права», – говорится в ответе. Министерство иностранных дел Ирана на запрос Iran International не ответило.