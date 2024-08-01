Тайная встреча ЦРУ и разведки России

Представители ЦРУ в конце июня провели тайную встречу с офицерами российской разведки в одной из столиц Ближнего Востока, чтобы представить предложение о возможном обмене заключенными, сообщает CNN.

Это было последнее из серии предложений США по обмену, список включал россиянина Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, отмечает телеканал. Вашингтон предлагал обменять его на бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

По информации телеканала, в начале июля в телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом российская сторона дала понять, что «в принципе согласна на сделку». Затем 17 июля Москва приняла условия и передала свой ответ ЦРУ.