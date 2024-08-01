Против сенатора Дмитрия Савельева возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства», - заявили в СКР.

«Об этом стало известно правоохранительным органам, сотрудниками которых был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировка убийства», - сообщает следствие.

Согласно сообщению, после получения информации об убийстве предпринимателя Савельев передал соучастнику вознаграждение.

Ранее в пятницу глава комитета Верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил Интерфаксу, что Совет Федерации по обращению генпрокурора дал согласие на лишение неприкосновенности Савельева и на проведение с ним следственных действий, он уже задержан. В свою очередь, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что парламент дал согласие на обыск и арест в отношении Савельева.