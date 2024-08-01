Российского сенатора подозревают в организации убийства обновлено 17:17
Против сенатора Дмитрия Савельева возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства», - заявили в СКР.
«Об этом стало известно правоохранительным органам, сотрудниками которых был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировка убийства», - сообщает следствие.
Согласно сообщению, после получения информации об убийстве предпринимателя Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Ранее в пятницу глава комитета Верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил Интерфаксу, что Совет Федерации по обращению генпрокурора дал согласие на лишение неприкосновенности Савельева и на проведение с ним следственных действий, он уже задержан. В свою очередь, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что парламент дал согласие на обыск и арест в отношении Савельева.
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева из-за причастности того к организации убийства. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Совфед дал на это согласие. Сенатора задержали на выходе с заседания.
Дмитрий Савельев с 2016 года представляет в Совете Федерации Тульскую область, он член комитета по экономической политике. Ранее Савельев неоднократно избирался в Госдуму.
В апреле 2021 года Дмитрий Савельев указал в своей декларации об имуществе и доходах за 2020 год зарубежную недвижимость. У него, супруги и трех несовершеннолетних детей есть жилой дом в Великобритании площадью 489 кв. м.