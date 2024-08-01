Минобороны Армении заявило о получении помощи США

Армения получает от США и других международных партнеров консультации в рамках реформ вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны республики, комментируя заявление Госдепа о том, что Вашингтон направляет в Ереван представителя своей армии для работы в местном военном ведомстве.

«В рамках реформирования ВС Армении Министерство обороны Армении получало и получает консультативную поддержку со стороны США и других международных партнеров, которая может носить краткосрочный или долгосрочный характер», - отметили в Минобороны Армении.