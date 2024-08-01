Израильским министрам раздали спутниковые телефоны

Членам правительства Израиля, включая тех, кто занимает не связанные с системой безопасности должности, в пятницу, 2 августа, раздали спутниковые телефоны, чтобы позволить министрам оставаться на связи даже в случае возможного отключения мобильных операторов. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

Данное решение связано с возможной эскалацией обстановки в связи с недавними убийствами лидера ХАМАС Исмаила Хании и высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра.