Британский посол о взрыве мины в Газахе

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд в своем аккаунте в социальной сети X прокомментировал минный инцидент в селе Гызылгаджилы Газахского района, при котором четыре человека получили ранения.

«Я очень сожалею, что сотрудники Государственной пограничной службы и ANAMA получили травмы в результате разрыва мины в селе Гызылгаджилы Газахского района. Желаю им скорейшего выздоровления. Мы продолжим работать с нашими азербайджанскими партнерами в борьбе с минной угрозой», - говорится в публикации.

2 августа в селе Гызылгаджилы Газахского района, возвращенном Азербайджану на основании договоренностей о делимитации азербайджано-армянской границы от 19 апреля 2024 года, взорвались мины, заложенные Арменией, в результате ранения получили четыре человека.