Водители жалуются на некачественный бензин. SOCAR и Минэкономики опровергают

Отдел информации 17:06

В Азербайджане после подорожания бензина марки АИ-92 и дизельного топлива некоторые водители жалуются на увеличение расхода топлива, а также на его качество. Водители, обратившиеся в редакцию haqqin.az, сообщили, что после повышения цен на топливо его расход увеличился. Они утверждают, что топливо стало заканчиваться быстрее. По их словам, раньше, например, на 10 литрах бензина марки АИ-92 можно было проехать 100 километров, в последнее же время этот объeм уменьшился до 75-80 километров. Один из водителей рассказал, что, по его наблюдениям, разница в расходе топлива составляет в среднем 5-6 литров.

Согласно решению Тарифного совета, с 1 июля розничная цена автомобильного бензина марки АИ-92 увеличена на 10 гяпиков за литр и составляет 1 манат 10 гяпиков, розничная цена дизельного топлива увеличена на 20 гяпиков и составляет 1 манат. В Государственной службе по антимонопольному контролю и защите потребительского рынка при Министерстве экономики сообщили haqqin.az, что в текущем году обращений по поводу низкого качества топлива в службу не поступало. Поступило лишь два обращения от потребителей: одно касалось недостаточного налива топлива, другое — заправки топлива в объеме, превышающем объем бака автомобиля. «В случае представления Государственной службе точных фактов и доказательств по поводу качества топлива и его повышенного расхода будут приняты соответствующие меры. Потребители, столкнувшиеся с данными негативными явлениями, могут обратиться на официальный сайт службы или в ее call-центр», — сообщили в ведомстве. Было отмечено, что хозяйствующие субъекты должны соблюдать требования стандартов и нормативно-правовых актов. Обязательные требования к топливу отражены в государственных стандартах AZS 936:2023 «Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Бензин без свинца. Технические условия» и AZS 934:2023 «Дизельное топливо. Евро. Технические условия», принятых в 2023 году: «Хозяйствующие субъекты, занимающиеся торговлей топливом, должны соблюдать требования этих стандартов. В то же время при измерении объeма и массы отпускаемого на заправочных станциях топлива допускается использование только тех измерительных средств, которые были утверждены в соответствии с законом «Об обеспечении единства измерений» и прошли проверку в установленные сроки. По результатам проверки измерительное средство признается годным, ему выдаeтся свидетельство о проверке или наносится знак проверки».