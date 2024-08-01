Водители жалуются на некачественный бензин. SOCAR и Минэкономики опровергают
В Азербайджане после подорожания бензина марки АИ-92 и дизельного топлива некоторые водители жалуются на увеличение расхода топлива, а также на его качество.
Водители, обратившиеся в редакцию haqqin.az, сообщили, что после повышения цен на топливо его расход увеличился. Они утверждают, что топливо стало заканчиваться быстрее. По их словам, раньше, например, на 10 литрах бензина марки АИ-92 можно было проехать 100 километров, в последнее же время этот объeм уменьшился до 75-80 километров. Один из водителей рассказал, что, по его наблюдениям, разница в расходе топлива составляет в среднем 5-6 литров.
Согласно решению Тарифного совета, с 1 июля розничная цена автомобильного бензина марки АИ-92 увеличена на 10 гяпиков за литр и составляет 1 манат 10 гяпиков, розничная цена дизельного топлива увеличена на 20 гяпиков и составляет 1 манат.
В Государственной службе по антимонопольному контролю и защите потребительского рынка при Министерстве экономики сообщили haqqin.az, что в текущем году обращений по поводу низкого качества топлива в службу не поступало. Поступило лишь два обращения от потребителей: одно касалось недостаточного налива топлива, другое — заправки топлива в объеме, превышающем объем бака автомобиля.
«В случае представления Государственной службе точных фактов и доказательств по поводу качества топлива и его повышенного расхода будут приняты соответствующие меры. Потребители, столкнувшиеся с данными негативными явлениями, могут обратиться на официальный сайт службы или в ее call-центр», — сообщили в ведомстве.
Было отмечено, что хозяйствующие субъекты должны соблюдать требования стандартов и нормативно-правовых актов. Обязательные требования к топливу отражены в государственных стандартах AZS 936:2023 «Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Бензин без свинца. Технические условия» и AZS 934:2023 «Дизельное топливо. Евро. Технические условия», принятых в 2023 году: «Хозяйствующие субъекты, занимающиеся торговлей топливом, должны соблюдать требования этих стандартов. В то же время при измерении объeма и массы отпускаемого на заправочных станциях топлива допускается использование только тех измерительных средств, которые были утверждены в соответствии с законом «Об обеспечении единства измерений» и прошли проверку в установленные сроки. По результатам проверки измерительное средство признается годным, ему выдаeтся свидетельство о проверке или наносится знак проверки».
В Государственной службе подчеркнули, что потребители, пользуясь услугами в этой сфере, могут потребовать наличие знака проверки на измерительных средствах или свидетельство о проверке, чтобы удостовериться, что они прошли проверку. В ведомстве добавили, что проверки в сфере предпринимательства приостановлены: «Согласно закону «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства», проверки в этой области приостановлены на территории Азербайджана до 1 января 2025 года. В течение этого периода Государственная служба может проводить проверки только в случае обоснованных обращений, касающихся значительных угроз жизни и здоровью людей, безопасности государства и экономическим интересам».
Отметим, что в законе «О защите прав потребителей» закреплено право потребителей обращаться в компетентные государственные органы и суды для защиты своих прав и законных интересов. Потребители могут обращаться не только в административные органы, но и в суд для защиты своих прав.
В Государственной нефтяной компании сообщили haqqin.az, что производимый на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева и реализуемый в Азербайджане автомобильный бензин марки АИ-92 соответствует стандартам AZS 059-2001. С учетом этого распространенная информация о более быстром расходе бензина марки АИ-92 не соответствует действительности.