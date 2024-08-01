Переговоры министров обороны Турции и Украины в Анкаре

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил в Анкаре с турецким коллегой Яшаром Гюлером ряд вопросов двустороннего оборонного сотрудничества и безопасность в Черноморском регионе.

«Сегодня встретился с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Встреча была продолжительной и продуктивной. Обсудили ряд вопросов по двустороннему оборонному сотрудничеству. Достигли конкретных договоренностей и результатов. Благодарю Турцию за поддержку», - написал министр Умеров в соцсети Х.