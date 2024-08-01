Misli продолжает поддерживать азербайджанский футбол

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Премьер-лига Азербайджана будет продолжать свое сотрудничество с брендом Misli еще один сезон. Срок действия соглашения о титульном спонсорстве между Профессиональной футбольной лигой и азербайджанским оператором лотерей и спортивных ставок Azərlotereya был продлен. Согласно договору, в сезоне 2024/2025 Misli станет главным спонсором Премьер-лиги Азербайджана, и чемпионат страны будет носить название «Премьер-лига Misli».

Подписание соглашения прошло в торжественной обстановке с участием официальных лиц. В церемонии подписания принимали участие президент АФФА Ровшан Наджаф, председатель Demirören Holding Йылдырым Демирорен, чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багджи, а также представители АФФА, ПФЛ, ОАО Azərlotereya и футбольных клубов. Выступая на мероприятии, президент АФФА Ровшан Наджаф поздравил клубы Qarabağ, Sabah и Zirə с успешным выступлением в Кубке Европы и достижением азербайджанскими спортсменами двух золотых медалей на летних Олимпийских играх в Париже. Он отметил, что сотрудничество с Misli сделает чемпионат более привлекательным, повысит конкуренцию и, что особенно важно, привлечет болельщиков на стадионы. Ровшан Наджаф призвал другие компании и бизнесменов поддержать развитие азербайджанского футбола. Председатель совета директоров Demirören Holding Йылдырым Демирорен выразил уверенность, что соглашение будет способствовать дальнейшему успешному представлению азербайджанского футбола на международной арене и реализации важных проектов по его развитию.

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багджи подчеркнул значимость спорта в общественной жизни, высказался о важности поддержки спортивных клубов и наращивания усилий по развитию всех видов спорта. Он высоко оценил спонсорское соглашение с участием Demirören Holding, отметив его ценность и значимость.