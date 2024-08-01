Турецкая поп-звезда в наряде от дочери посла Эльхана Полухова светская хроника

Отдел информации

Посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов и его дочь, молодой дизайнер Захра Полухова, одели турецкую поп-звезду.

Как сообщается, известная турецкая звезда Гюлинлер Акан вышла на сцену в Стамбуле в наряде, созданном молодым дизайнером Захрой Полуховой. Девушка является выпускницей университета International Fashion Academy – Paris.

Захра Полухова