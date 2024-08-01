В Турции на воду спустили корабль для Украины

В Турции состоялась церемония спуска на воду второго корабля типа Ada под названием «Гетман Иван Выговский» для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

Корвет совершит свое первое плавание в 2026 году. Судно должны передать заказчику в первом квартале 2027 года, сообщил гендиректор судостроительной компании STM Озгюр Гюлерюз. Он добавил, что STM продолжит работу по укреплению флота Украины, которую он назвал «стратегическим партнером» Турции.

В церемонии, прошедшей на верфи RMK Marine, приняли участие министр обороны Украины Рустем Умеров, командующий ВМС Алексей Неижпапа, жена президента Украины Елена Зеленская, председатель Меджлиса Мустафа Джемилев и владелец турецкой оборонной компании Baykar Халюк Байрактар.

В октябре 2022 года также в Стамбуле был спущен на воду первый корвет аналогичного класса «Гетман Иван Мазепа», который должен стать флагманом украинского флота. Этой весной он вышел на ходовые испытания.