Турция приобрела 12 британских самолетов. Как это изменит расклад сил?

В статье под заголовком «Вскрывшаяся тайная сделка: Турция купила у Британии флот самолётов Hercules» подчеркивается, что теперь интерес к данным самолетам проявляет и Греция.

«Эта покупка значительно увеличит транспортные возможности Турции и сделает её логистические операции более эффективными. Самолёты Hercules широко используются как для перевозки личного состава, так и оборудования», - отмечается в статье.

В статье говорится, что Великобритания при помощи этой сделки может усилить свое влияние на глобальном оборонном рынке. Как пишет израильское издание, покупка укрепит ВВС Турции, однако интерес Афин к аналогичным самолетам может повысить градус напряженности в регионе.

«Усилив свой арсенал, турецкие Военно-воздушные силы могут укрепить свои позиции как региональная сила. Подобные масштабные военные сделки могут способствовать развитию нового сотрудничества и военных связей между странами.

Турция, осуществляя техническое обслуживание и ремонт этих самолётов, может развивать свою оборонную промышленность. Покупка самолётов Hercules Анкарой является сложным событием, которое может иметь серьёзные последствия как для Турции, так и для региона. Долгосрочные последствия этого события станут более очевидными со временем», - заключают израильские авторы.