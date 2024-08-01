Исмаила Ханию похоронили в Катаре

В Катаре главный идеолог ХАМАС прожил последние несколько лет, и проститься с ним в центральную мечеть столицы собрались сотни человек.

В столице Катара Дохе состоялась траурная церемония по убитому в Тегеране 30 июля лидеру политического крыла ХАМАС Исмаилу Хание.

В числе высокопоставленных гостей на прощание в Доху прибыла и представительная делегация ФАТХ — второй основной политической партии Палестинской автономии, с которой ХАМАС враждует уже много лет.

По окончании прощальной молитвы тело погибшего отвезли на кладбище в городе Лусаил, к северу от Дохи. На церемонии погребения присутствовали официальные лица, члены королевской семьи Катара и члены семьи самого Хании. Также церемонию посетили первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф и глава МИД Турции Хакан Фидан.

В связи с присутствием десятков государственных деятелей, в основном из исламских стран, на церемонии значительно усилили меры безопасности.

И ХАМАС, и Тегеран пообещали отомстить за смерть Хании, поэтому силы обороны Израиля продолжают пребывать в состоянии повышенной боевой готовности. По той же причине многие авиакомпании мира пока приостановили полеты в Израиль.