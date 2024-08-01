США перебрасывают силы на Ближний Восток

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные перебрасывают войска на Ближний Восток, чтобы защитить Израиль от нападения Ирана, пишет Financial Times.

На фоне этих новостей авиакомпании стали избегать воздушного пространства Ближнего Востока, сообщает Sky News. Несколько авиакомпаний объявили, что не будут летать над воздушным пространством Ирана и Ливана, и отменили рейсы в регионе.

В последний раз, когда Иран нанес ответный удар по Израилю, более 300 ракет и беспилотников пролетели через Ближний Восток, чтобы достичь своих целей.

Тем временем сенатор Линдси Грэм внес на рассмотрение Сената резолюцию, которая санкционирует использование ВС США против Ирана за угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов посредством разработки ядерного оружия.